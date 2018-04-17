Каземиро может стать частью сделки по трансферу Неймара в «Реал»

Согласно источнику, французский клуб поставил условия «сливочным», отметив, что хочет заполучить в свои ряды хавбека сборной Бразилии Каземиро.

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Отмечается, что сумма отступных в контракте полузащитника составляет 200 млн евро, а инициатором сделки выступил спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике.

В нынешнем сезоне Каземиро провел 40 матчей и забил 7 мячей.