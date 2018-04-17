Каземиро может стать частью сделки по трансферу Неймара в «Реал» 

Согласно источнику, французский клуб поставил условия «сливочным», отметив, что хочет заполучить в свои ряды хавбека сборной Бразилии Каземиро.
Неймар намекнул на возвращение в «Барселону», выложив фотографию с Месси
Отмечается, что сумма отступных в контракте полузащитника составляет 200 млн евро, а инициатором сделки выступил спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике.
В нынешнем сезоне Каземиро провел 40 матчей и забил 7 мячей.
Ранее сообщалось, что бразильский форвард Неймар получил предложение от "Манчестер Юнайтед".