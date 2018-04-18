«Ливерпуль» увеличил зарплату Александер-Арнольду за 30 сыгранных матчей за клуб

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд получил вознаграждение за успешное выступление в текущем сезоне.

В прошлом туре АПЛ с «Борнмутом» 19-летний защитник сыграл свой 30-й матч за мерсисайдский клуб, за что получил значительное увеличение зарплаты. Как сообщает The Telegraph, теперь его недельный оклад составит 40 тысяч фунтов (около 47 тысяч евро), однако изменения вступят в силу лишь после 50-го матча Алесандер-Арнольда за «Ливерпуль».

В текущем сезоне Трент сыграл 28 матчей за «красных» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.