Ещё
«Ливерпуль» увеличил зарплату Александер-Арнольду за 30 сыгранных матчей за клуб
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ливерпуль» увеличил зарплату Александер-Арнольду за 30 сыгранных матчей за клуб 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд получил вознаграждение за успешное выступление в текущем сезоне.
В прошлом туре АПЛ с «Борнмутом» 19-летний защитник сыграл свой 30-й матч за мерсисайдский клуб, за что получил значительное увеличение зарплаты. Как сообщает The Telegraph, теперь его недельный оклад составит 40 тысяч фунтов (около 47 тысяч евро), однако изменения вступят в силу лишь после 50-го матча Алесандер-Арнольда за «Ливерпуль».
В текущем сезоне Трент сыграл 28 матчей за «красных» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Зинченко: "Однажды ко мне подошла мама де Брёйне и сказала, что я не страшнее брата" Турецкие гранды претендуют на форварда "Шахтёра" Прогноз на матч Наполи - Удинезе: с каким результатом команда Сарри обыграет фриульцев
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Мамиашвили приветствует решение украинских борцов
WADA решило «добить» Россию96
Ибрагимович высказался об участии в ЧМ
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение