Файзулин провел индивидуальную тренировку на базе «Зенита»

Игрок средней линии сине-бело-голубых не участвовал в официальных матчах с 20 сентября 2015 года.

Ранее сообщалось, что Файзулин заявил о скором возвращении на поле.

"Очень активно тренируюсь, набираю форму. Уверен, что все неприятности со здоровьем остались в прошлом. Так что возвращение состоится в ближайшем будущем", — приводит слова Файзулина официальный сайт «Зенита».

За клуб из Санкт-Петербурга Файзулин выступает с 2008 года. За это время он провел 229 игр и забил 26 мячей.