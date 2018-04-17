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Файзулин провел индивидуальную тренировку на базе «Зенита»
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Файзулин провел индивидуальную тренировку на базе «Зенита» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник "Зенита" Виктор Файзулин возобновил тренировки, сообщает ТАСС.
Игрок средней линии сине-бело-голубых не участвовал в официальных матчах с 20 сентября 2015 года.
Ранее сообщалось, что Файзулин заявил о скором возвращении на поле.
"Очень активно тренируюсь, набираю форму. Уверен, что все неприятности со здоровьем остались в прошлом. Так что возвращение состоится в ближайшем будущем", — приводит слова Файзулина официальный сайт «Зенита».
За клуб из Санкт-Петербурга Файзулин выступает с 2008 года. За это время он провел 229 игр и забил 26 мячей.
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