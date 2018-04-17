Минтранс не ожидает затруднений в перевалке грузов в городах ЧМ-2018

Министерство транспорта России не ожидает затруднений в перевалке грузов во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в портах городов-участников, сообщили RNS в Минтрансе.

На период введения усиленных мер безопасности в период проведения Кубка конфедераций и ЧМ по футболу в субъектах–участниках соревнований временно прекращаются работы и операции, связанные с повышенной опасностью и несущие риски возникновения аварийных ситуаций, на конкретных производственных участках. В соответствии с предложенным Минтрансом мерами принятие решения о запрете тех или иных грузов находится в компетенции регионального межведомственного оперативного штаба, уточнили в министерстве.

«В этой связи в отношении остальных опасных грузов и веществ, в том числе нефти и нефтепродуктов, требования указа президента («О введение усиленных мер безопасности в период проведения кубка конфедераций и ЧМ по футболу), не распространяются», — пояснили в Минтрансе.

Речь идет не о всем периоде, а о временных окнах, как правило, непосредственно до и после проведения мероприятий, и в районах фан-зон. В городах, связанным с морскими (Санкт-Петербург) и внутренними водными путями (Ростов-на-Дону, Волгоград, Казань, Нижний Новгород), затруднений в связи с данными ограничениями не ожидается.

Ранее сообщалось, что на время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 могут из соображений безопасности остановить перевалку всех опасных грузов в портах тех регионов, где пройдут матчи турнира.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.