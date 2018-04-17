Хулиганов из полицейских списков не допустят на матчи ЧМ‐2018

Наши подразделения МВД и службы безопасности взаимодействуют с подразделениями других стран, никто не хочет, чтобы приехали хулиганы, списки передаются в Москву

— Александр Мейтин.

Полученные данные включат в базу, предусмотренную российским законодательством. Оказавшимся в списках людям запретят въезд на территорию РФ. Блокировать таких любителей футбола будут при прохождении аккредитации.

Сведения о том, сколько человек указано в базе, Мейтин разглашать не стал.

Комментируя возможные столкновения фанатов, в РФПЛ напомнили о богатой истории между российскими и английскими болельщиками.

Больше половины мест на бесплатные поезда ЧМ‐2018 забронированы болельщиками

«У них сейчас байка, что в лесах тренируются наши девушки и, пользуясь фактором внезапности, будут бить болельщиков. Это элемент фанатской субкультуры, они пиарят себя. Естественно, никаких нападений на ЧМ не будет», — добавил Александр Мейтин. Все ответственные службы работают, чтобы свести вероятность нападений к минимуму.

Самой главной опасностью на чемпионате Мейтин назвал возможные террористические акты. Для их предотвращения проводится «гигантская работа разных служб».

«Тысячи людей вовлечены в эту работу, поверьте, даже с маленькой фитюлькой на матч пройти будет невозможно», — подчеркнули в РФПЛ. Тем не менее, уверяет директор по безопасности организации, затянутости прохода и выхода со стадионов не предвидится.