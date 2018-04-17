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Хулиганов из полицейских списков не допустят на матчи ЧМ‐2018
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Хулиганов из полицейских списков не допустят на матчи ЧМ‐2018 

360tv.ru 1 час назад
Правоохранительные органы России в сотрудничестве с зарубежными коллегами составляют списки хулиганов, которые могут приехать на чемпионат мира по футболу. Все данные передаются в Москву, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора по безопасности Российской футбольной премьер‐лиги Александра Мейтина.
Наши подразделения МВД и службы безопасности взаимодействуют с подразделениями других стран, никто не хочет, чтобы приехали хулиганы, списки передаются в Москву
— Александр Мейтин.
Полученные данные включат в базу, предусмотренную российским законодательством. Оказавшимся в списках людям запретят въезд на территорию РФ. Блокировать таких любителей футбола будут при прохождении аккредитации.
Сведения о том, сколько человек указано в базе, Мейтин разглашать не стал.
Комментируя возможные столкновения фанатов, в РФПЛ напомнили о богатой истории между российскими и английскими болельщиками.
Больше половины мест на бесплатные поезда ЧМ‐2018 забронированы болельщиками
«У них сейчас байка, что в лесах тренируются наши девушки и, пользуясь фактором внезапности, будут бить болельщиков. Это элемент фанатской субкультуры, они пиарят себя. Естественно, никаких нападений на ЧМ не будет», — добавил Александр Мейтин. Все ответственные службы работают, чтобы свести вероятность нападений к минимуму.
Самой главной опасностью на чемпионате Мейтин назвал возможные террористические акты. Для их предотвращения проводится «гигантская работа разных служб».
«Тысячи людей вовлечены в эту работу, поверьте, даже с маленькой фитюлькой на матч пройти будет невозможно», — подчеркнули в РФПЛ. Тем не менее, уверяет директор по безопасности организации, затянутости прохода и выхода со стадионов не предвидится.
На время чемпионата мира по футболу российское правительство решило приостановить перевалку всех опасных грузов в региональных портах, где должны пройти матчи. Капитаны портов уже разослали уведомления стивидорам, а те начали оповещать клиентов.
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