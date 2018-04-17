На Мартиаля претендуют два европейских топ-клуба

Так, по сведениям источника, ближайшим летом борьбу за 22-летнего игрока «красных дьяволов» поведут туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария». При этом первые уже предложили французу, трансфер которого оценивается в 55 миллионов евро, контракт с окладом в 5 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Юнайтед».