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На Мартиаля претендуют два европейских топ-клуба
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На Мартиаля претендуют два европейских топ-клуба 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
На вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля претендуют два европейских топ-клуба, информирует TransferMarketWeb.
Так, по сведениям источника, ближайшим летом борьбу за 22-летнего игрока «красных дьяволов» поведут туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария». При этом первые уже предложили французу, трансфер которого оценивается в 55 миллионов евро, контракт с окладом в 5 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Юнайтед».
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