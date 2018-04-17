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Ключевому игроку «Челси» грозит трехматчевая дисквалификация
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Ключевому игроку «Челси» грозит трехматчевая дисквалификация 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Испанский защитник «Челси» Маркос Алонсо может быть дисквалифицирован, сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Англии.
Футболист обвиняется в грубой игре на форварде «Саутгемптона» Шейне Лонге в матче 34-го тура Премьер-лиге (3:2).
Испанцу грозит трехматчевая дисквалификация. До вечера среды он должен ответить на обвинения.
В случае наказания он пропустит матчи чемпионата Англии с «Бернли» и «Суонси», а также поединок Кубка Англии с «Саутгемптоном».
В этом сезоне 27-летний Алонсо провел за «Челси» 43 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
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