Ключевому игроку «Челси» грозит трехматчевая дисквалификация

Испанский защитник «Челси» Маркос Алонсо может быть дисквалифицирован, сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Англии.

Футболист обвиняется в грубой игре на форварде «Саутгемптона» Шейне Лонге в матче 34-го тура Премьер-лиге (3:2).

Испанцу грозит трехматчевая дисквалификация. До вечера среды он должен ответить на обвинения.

В случае наказания он пропустит матчи чемпионата Англии с «Бернли» и «Суонси», а также поединок Кубка Англии с «Саутгемптоном».

В этом сезоне 27-летний Алонсо провел за «Челси» 43 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.