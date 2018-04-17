YouTube сделал ребенка инвалидом

Восьмиклассница из США потеряла слух после невинной шутки, которую проделал с ней отчим. Посмотрев ролик в Youtube под названием «Как заставить свою девушку убрать телефон», он решил так же подшутить над падчерицей, увлекшейся смартфоном, и подставил к ее уху воздушный рог, в результате чего девочка осталась инвалидом.

Громкий и резкий звук развил у нее мисофонию, которая буквально означает «непереносимость звуков», сообщает The Guardian

Шуточное видео на YouTube разместил известный американский шоумен Рик Лакс, который в различных ситуациях подставляет рог к уху девушки, чтобы отвлечь ее от телефона.