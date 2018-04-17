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Матиас Краневиттер: Если «Зенит» не займет первое место в РФПЛ, нас устроит выход в Лигу чемпионов
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Матиас Краневиттер: Если «Зенит» не займет первое место в РФПЛ, нас устроит выход в Лигу чемпионов 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
"Зенит" очень сильно изменился. В команду пришло много молодых игроков, особенно в ходе летниего трансферного окна. Мы сыгрались, но идеального взаимопонимания на футбольном поле достичь пока не удалось. Есть масса аспектов, в которых мы можем улучшать свою игру. Несмотря на то что создана фактически новая команда, мы держимся в топе и в целом показываем неплохой футбол. Да, мы не прошли в Лиге Европы так далеко, как хотелось бы, но я считаю, что попадание в Лигу чемпионов станет для нас неплохим результатом даже в том случае, если мы не займём первого места в чемпионате России.
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Конечно, мне не нравится оставаться на скамейке запасных — как не нравится любому другому игроку, не выходящему на поле. Поверьте, любой профессиональный футболист, в какой бы лиге он ни выступал, хочет играть как можно чаще. Такие ситуации накладывают дополнительные сложности не только на игроков, но и на тренеров, которым необходимо быть очень осторожными в своём выборе. Нам же, мне и другим иностранцам, остаётся только много работать и доказывать тренеру, что именно мы достойны сыграть сегодня, через неделю и так далее.
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Все три мои предыдущих клуба — важные этапы моей карьеры, из которых я извлёк определённые уроки. Сейчас в «Зените» это мне очень помогает — и в коммуникации с партнёрами, с которыми у меня сложились хорошие отношения, и плане адаптации. Я счастлив в «Зените» и в России. Мы с моими аргентинскими партнёрами чувствуем себя комфортно, готовы приложить все силы на финише этого сезона и ждём следующего чемпионата, чтобы показать как можно более хороший футбол", — цитирует Кранвиттера Bobsoccer.
Напомним, Краневиттер перебрался в питерский клуб из мадридского «Атлетико» летом 2017 года.
За это время 24-летний полузащитник провел 29 матчей и отдал 1 голевую передачу.
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