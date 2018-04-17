Ещё
«Ювентус» не уберет Игуаина в запас, несмотря на угрозу пропуска матча с «Наполи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ювентус» не уберет Игуаина в запас, несмотря на угрозу пропуска матча с «Наполи» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заверил, что не станет убирать Гонсало Игуаина в запас на матч с «Кротоне», несмотря на то, что потенциальная желтая карточка приведет к его дисквалификации на игру с «Наполи».
”Ювентус” опережает «Наполи» в чемпионате на шесть очков за шесть туров до конца сезона.
"Из двух матчей, что нам предстоят на этой неделе, самый важный тот, что завтра. Иметь преимущество в 6 очков перед личной встречей важно.
Завтра мы играем с «Кротоне», хорошей командой, которая большинство очков набрала дома. Играть с ними на выезде всегда тяжело, у нас были проблемы в прошлом году. Так что нам надо терпение, чтобы не попасться на контратаке.
Игуаин? Мне наплевать на предупреждения. Если он в форме, то будет играть завтра. Потому, что надо побеждать завтра, а не в игре с «Наполи» в воскресенье, или когда там этот матч. Я даже не знаю", — цитирует Аллегри Football Italia.
SPORT24.ru: последние новости
Международный союз биатлонистов решил как можно быстрее разобрать открытые антидопинговые дела Уткин: «Новый логотип РФПЛ очень даже ничего. Вопрос в том, зачем он ей нужен» Определились все пары первого раунда плей-офф в Западной конференции НХЛ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
Определено время начала финала Кубка России по футболу1
Фетисов не позволит исключить «Адмирал» и «Амур» из КХЛ
Украинец Усик отказался проводить бой в России42
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение