«Ювентус» не уберет Игуаина в запас, несмотря на угрозу пропуска матча с «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заверил, что не станет убирать Гонсало Игуаина в запас на матч с «Кротоне», несмотря на то, что потенциальная желтая карточка приведет к его дисквалификации на игру с «Наполи».

”Ювентус” опережает «Наполи» в чемпионате на шесть очков за шесть туров до конца сезона.

"Из двух матчей, что нам предстоят на этой неделе, самый важный тот, что завтра. Иметь преимущество в 6 очков перед личной встречей важно.

Завтра мы играем с «Кротоне», хорошей командой, которая большинство очков набрала дома. Играть с ними на выезде всегда тяжело, у нас были проблемы в прошлом году. Так что нам надо терпение, чтобы не попасться на контратаке.

Игуаин? Мне наплевать на предупреждения. Если он в форме, то будет играть завтра. Потому, что надо побеждать завтра, а не в игре с «Наполи» в воскресенье, или когда там этот матч. Я даже не знаю", — цитирует Аллегри Football Italia.