В ПСЖ начали рассматривать вариант с продажей Неймара

В ПСЖ начали рассматривать вариант с продажей своего ведущего форварда Неймара, информирует испанская пресса.

Сообщается, что руководство парижан осталось недовольно тем, что 26-летний нападающий остался в Бразилии, где он восстанавливается от травмы, и не посетил чемпионский матч своей команды против «Монако», состоявшийся в прошлое воскресенье. Такой неуважительный поступок игрока, за которого было заплачено 222 миллиона евро, привел к тому, что во французском клубе уже начали вести разговоры о возможной продаже футболиста.