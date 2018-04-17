Кевин Де Брейне: «Побеждать после завоевания титула сложнее»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассчитывает, что его команда продолжит побеждать и после завоевания чемпионского титула. По словам бельгийца, мотивировать себя в такой ситуации сложнее.