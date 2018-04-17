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Кевин Де Брейне: «Побеждать после завоевания титула сложнее»
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Кевин Де Брейне: «Побеждать после завоевания титула сложнее» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассчитывает, что его команда продолжит побеждать и после завоевания чемпионского титула. По словам бельгийца, мотивировать себя в такой ситуации сложнее.
— В футболе, вероятно, самое сложное одерживать победы не для титула, а уже после его завоевания, — цитирует AFP Де Брейне. — Мы всей командой стремимся выстроить победные традиции, поэтому в последние два года в клуб приходили новички примерно одного возраста. Приятно ощущать единение в команде, получать удовольствие от сезона. Но предстоит еще немало работы над своим будущим.
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