Кевин Де Брейне: «Побеждать после завоевания титула сложнее» 

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассчитывает, что его команда продолжит побеждать и после завоевания чемпионского титула. По словам бельгийца, мотивировать себя в такой ситуации сложнее.
— В футболе, вероятно, самое сложное одерживать победы не для титула, а уже после его завоевания, — цитирует AFP Де Брейне. — Мы всей командой стремимся выстроить победные традиции, поэтому в последние два года в клуб приходили новички примерно одного возраста. Приятно ощущать единение в команде, получать удовольствие от сезона. Но предстоит еще немало работы над своим будущим.