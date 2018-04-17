В храме Рождества Христова в Черкизове провели пасхальный концерт

В минувшее воскресенье, 15 апреля, в храме Рождества Христова в Черкизове состоялся праздничный пасхальный концерт. Перед гостями выступил хор храма (регент Елена Кочкина). В программе концерта прозвучали пасхальные песнопения и оперные партии в исполнении лучших певцов клироса.

— Богослужения пасхального цикла прошли в храме. Вторая часть концертной программы — песенные и оперные партии под фортепианный аккомпанемент — состоялись в зале приходской школы, — отметили в храме.

Напомним, храм Рождества Христова в Черкизове расположен по адресу: Ленинградское шоссе, д. 354. (то)