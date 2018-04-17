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В храме Рождества Христова в Черкизове провели пасхальный концерт
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В храме Рождества Христова в Черкизове провели пасхальный концерт 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
В минувшее воскресенье, 15 апреля, в храме Рождества Христова в Черкизове состоялся праздничный пасхальный концерт. Перед гостями выступил хор храма (регент Елена Кочкина). В программе концерта прозвучали пасхальные песнопения и оперные партии в исполнении лучших певцов клироса.
— Богослужения пасхального цикла прошли в храме. Вторая часть концертной программы — песенные и оперные партии под фортепианный аккомпанемент — состоялись в зале приходской школы, — отметили в храме.
Напомним, храм Рождества Христова в Черкизове расположен по адресу: Ленинградское шоссе, д. 354. (то)
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