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Курская «Инвента» сыграет за седьмое место в российской Премьер-лиге с «Казаночкой»
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Курская «Инвента» сыграет за седьмое место в российской Премьер-лиге с «Казаночкой» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Об этом стало известно в понедельник, когда команда из столицы Татарстана проиграла на своей площадке третий матч полуфинальной серии за 5-8-е места женского чемпионата России столичной «МБА» — 63:71 и уступила ей в серии — 1:2  Таким образом, за 5-6-е места поспорят между собой подмосковная «Спарта энд К» из Видного и «МБА», а «Казаночка» и «Инвента» разыграют между собой 7-8-е места. Обе серии будут продолжаться до двух побед одной из команд. Первые встречи пройдут 21 апреля в Видном и Казани, вторые — 24 апреля в Москве и Курске, а если понадобятся третьи, то они состоятся 27 апреля в Видном и Казани. Начало матча «Инвента» — «Казаночка» 24 апреля в спортивно-концертном комплексе Курска — в 18.00.
Олег Столбецов
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