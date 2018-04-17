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Победная каша: как ее правильно готовить
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Победная каша: как ее правильно готовить 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
О каше — «пище нашей» — в первую очередь думали русские князья, когда собирали войско и готовили его к сражению с врагом. И не только потому, что воин должен быть сытым и сильным, но и для того, чтобы поднять боевой дух в ратных рядах. Поэтому уже много веков на Руси существует каша «победная» — кушанье, которое настраивает бойцов на бесстрашие, решительность, подвиги.
Это блюдо является энергетически ценным, высококалорийным и вкусным. «Победная» каша варится из молотого гороха и пшена с добавлением масла, копчёной свиной и куриной грудинки, а также лука. Сочетание гороха с копчёностями даёт неповторимый вкус, а ещё аромат, который обычно чувствует и неприятель, находящийся по другую линию фронта. Это тоже было своего рода психологическим воздействием на врага, который понимал, что теперь противник готов к долгому, изнуряющему бою и настроен на победу.
После боя победитель должен был накормить своих воинов. В этот момент обычно варили кутью из красной пшеницы или ячменя, обязательно добавляя в ходе приготовления изюм, мёд или ягоды.
Кутья — сладкая каша, которая, с одной стороны, являлась праздничной, ведь бой закончился и солдаты могут теперь отдохнуть, а с другой, сладость кушанья символизировала райское блаженство, а зёрна, из которых оно изготовлено, являлись своеобразной аллегорией воскрешения из мёртвых. Поэтому кутью считали блюдом поминальной трапезы, во время которой поминали павших в бою ратников.
После принятия христианства на Руси по аналогии кутью ели на Пасху и Рождество, а также, когда отмечали крестины младенцев. В среднерусской полосе до сих пор на поминки усопших варят кутью.
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