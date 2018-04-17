Хамес Родригес: Матчи с «Реалом» станут для меня особенными

«Эти матчи станут для меня особенными из-за моего прошлого. Я три года провел в »Реале» , у меня много воспоминаний о Мадриде. Это было успешное время с титулами. В «Реале» много друзей, с нетерпением жду с ними встречи. Мы очень сосредоточены и хотим попасть в финал. Это важная цель для нас. Жажда мести? Нет, ее у меня нет. В этом нет необходимости. Это лишь очередные два сложных матча», — цитирует Родригеса AS.

26-летний колумбиец защищал цвета «Реала» с 2014 по 2017 год. В «Баварии» Родригес выступает на правах аренды.

Первый матч ½ финала Лиги чемпионом между «Баварией» и «Реалом» состоится 25 апреля в Германии. Ответная встреча пройдет в Испании 1 мая.