В белгородском Губкине в подъезде многоэтажки нашли тело 19-летнего парня

В 12 апреля в подъезде одного из многоэтажных домов в Губкине нашли тело 19-летнего парня, сообщила пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.

По версии следствия, 12 апреля трое молодых людей выпивали в квартире одного из них. В разгар веселья приятели поругались из-за нецензурных выражений в адрес друг друга. Один из молодых людей взял нож и ударил приятеля в грудь. Молодой человек выбежал из квартиры на лестничную площадку, где упал и умер.

Следователи задержали предполагаемого 19-летнего преступника и возбудили в отношении уголовное дело по статье: «Убийство».