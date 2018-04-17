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В белгородском Губкине в подъезде многоэтажки нашли тело 19-летнего парня
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В белгородском Губкине в подъезде многоэтажки нашли тело 19-летнего парня 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
В 12 апреля в подъезде одного из многоэтажных домов в Губкине нашли тело 19-летнего парня, сообщила пресс-служба СУ СКР по Белгородской области.
По версии следствия, 12 апреля трое молодых людей выпивали в квартире одного из них. В разгар веселья приятели поругались из-за нецензурных выражений в адрес друг друга. Один из молодых людей взял нож и ударил приятеля в грудь. Молодой человек выбежал из квартиры на лестничную площадку, где упал и умер.
Следователи задержали предполагаемого 19-летнего преступника и возбудили в отношении уголовное дело по статье: «Убийство».
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