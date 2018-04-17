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Дворец спорта «Мегаспорт» принял первенство мира и кубок Европы по танцевальному спорту
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Дворец спорта «Мегаспорт» принял первенство мира и кубок Европы по танцевальному спорту 

Управа района Хорошевский города Москвы 54 минуты назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Лучшие танцевальные пары из 33-х стран мира выступили на площадке дворца спорта «Мегаспорт». Здесь состоялось первенство мира и кубок Европы по танцевальному спорту.
За два дня организаторы успели провести множество турниров: соревнования мировой серии WDSF World Open Latin & Standard, чемпионат мира по двоеборью среди молодежи в возрасте до 21 года, и состязания Кубка Европы по латиноамериканской программе. А самые маленькие танцоры соревновались за Кубок мэра Москвы.
— «Мегаспорт» представляет прекрасные условия для соревнований. Здесь работает профессиональная команда организаторов, безусловно, во главе с руководителем. Нам здесь комфортно, мы работаем единым фронтом, всё это даёт возможность показать высокий уровень организации любого турнира, — делится президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.
Красота, яркость, энергичность и грация — это то, чем зрителям запомнится турнир по танцевальному спорту. (то)
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