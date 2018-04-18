Три блестящих турнира Кубка мира 2018 в Кремле: профессионалы, любители и Exhibition

14 апреля 2018 года в Кремлевском дворце в Москве состоялся 22-ой Кубок мира по латиноамериканским танцам. Генеральный партнер Кубка — "Газпромбанк" (АО), официальный партнер — Авиакомпания NordStar. Его создатель и организатор, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC, заслуженный деятель искусств России Станислав Попов традиционно выступил в этот вечер и в роли ведущего.

Программу Кубка мира отличало сверхнасыщенное танцевальное действие — три турнира — два по латиноамериканским танцам среди профессионалов и любителей, а также первый Кубок мира по Exhibition, шоу-номера и танцы для публики. К этому добавились вокальные выступления артистов. Мастерство танцоров, окрашенное яркими эмоциями, создало праздничную атмосферу. А интернациональный состав участников позволил организатору Кубка мира заметить, что на фоне разногласий в сфере политики, на танцевальном паркете царит согласие. А перед глазами любителей танца прошли представители самых разных стран — Китая, Бельгии, Кубы, Италии, Германии, США, Франции, Канады, Финляндии, Хорватии, Армении и России.

Главным событием вечера стали выступления профессионалов. В этот раз судьи вывели в финал семь пар. Золотые и серебряные медали завоевали впервые выступавшие на Кубке мира две российские пары — лидеры мирового танца. Это соответственно Кирилл Белоруков и Полина Телешова, двукратные чемпионы России и многократные финалисты чемпионатов мира, и Никита Бровко и Ольга Урумова, бронзовые призеры чемпионата Европы и серебряные чемпионата России 2018, финалисты международных турниров WDC. Бронза у представителей Италии Стефано Мориндо и Дарьи Глуховой. На Кубке мира они уже были финалистами, а сейчас развили свой успех. Четвертое место у Кирилла Воронина и Татьяны Косенко. Они не так давно перешли в профессионалы и на своем первом чемпионате России 2018 стали финалистами. На пятом месте — чемпионы Китая Ли Ди и Жао Лей. На шестом — бронзовые призеры чемпионата России этого года Андрей Анастасия Киселевы , а замкнули финал представляющие Францию Виталий Севастьянов и Ангелик Майер. Из всех участников Кубка мира у Ангелик, пожалуй, самая долгая история выступлений. Правда, с разными партнерами. Из 26 пар участников турнира — 16 дуэтов представляли Россию.

Турнир любителей по латиноамериканским танцам под названием Кубок Кремля проводился в рамках Кубка мира уже не раз, но впервые он прошел как Кубок мира. И здесь снова судейская бригада вывела в финал семь пар. Победителями стали финалисты Блэкпула Остин Джосон и Нино Дзнеладзе (США), повторив свой успех на проведенном осенью 2017 года Кубке Кремля в рамках чемпионата мира по европейским танцам. Серебряные медали у чемпионов России 2018 года Михаила Попова и Вероники Тамаровой. На третьем месте серебряные призеры чемпионата России Андрей Патрушев и Екатерина Бралюк. На четвертом и пятом местах — интернациональные дуэты. Соответственно представители Китая — Йиминг Танг и Зинуй Хуанг и Украины — Александр Кравчук и Олеся Гецко. На шестом — финалисты чемпионата России — Руслан Хисамутдинов и Карина Юсупова, а на седьмом — Илья Сизов и Арина Волошина. Из 25 пар-участниц — 18 российских дуэтов.

И, наконец, третий турнир — в программе Exhibition. В нем приняло участие пять пар из пяти стран мира. Танцоров оценивала авторитетная судейская бригада, включая, как и легенду в области балета, педагога и хореографа Азария Плисецкого , так и легенду в программе Exhibition танцора Виктора да Силву. Чемпионы России 2018 года Игорь Алферов и Анастасия Кожевникова заняли четвертое место. А победителями стали кубинцы Клифтон Сепульведа и Мар Мартинез. В Москве, да и вообще в России, они были впервые. Перед отъездом им даже пришлось выслушать, что стоит ли ехать так далеко, ради одного выступления, да еще на 4 минуты. Но красота турнира и радость, которую они пережили, компенсировали все!

Постоянная гостья турнира, одна из сильнейших представительниц программы Pro-Am Вера Фартушняк со своим партнером Лукой Тонелло в этот раз представила номер «Мир без границ». Дебютировала на Кубке мира обладательница Гран-при 2018 компании GallaDance Дарья Печатникова со своим партнером Михаилом Ефимовым . Подлиным украшеним вечера стало выступление финалистов чемпионата мира в Буэнос-Айресе по аргентинскому танго Кирилла Паршакова и Анны Гудыно. С двумя новыми яркими номерами на паркет вышли неповторимый Виктор да Силва и Анна Мельникова

Два турнира по латиноамериканским танцам прошли в сопровождении оркестра «7 ветров» под управлением заслуженного артиста России Георгия Мушеева . В перерывах в танцах для публики свои композиции исполняли юная певица Анжелика Эланж, Георгий Мушеев и Марина Палома. Очень восторженно кремлевская публика приняла премьерное выступление дуэта ведущего солиста Московского Академического театра оперетты Леонида Бахталина и солистки детского хора Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко Анжелики Эланж. В их исполнении гимн Барселонской Олимпиады «Amigos Para Siempre» звучал торжественно, соединяя юность и мастерство исполнителей, и каждой ноткой и словом полностью соответствовал духу спортивного турнира.

Среди гостей были представители политических и деловых кругов России, деятели культуры и спорта.

На площадке работали представители многочисленных СМИ, в том числе из Франции, новостные каналы Матч ТВ, МИР, RT EN ASPANOL, Известия.

Стадион — информационный партнер 22-го Кубка мира по латиноамериканским танцам.

27 октября 2018 года Кремлевский паркет примет чемпионат мира WDC по европейским танцам среди профессионалов.

Материал предоставлен пресс-директором Российского танцевального союза Ириной Казакбаевой