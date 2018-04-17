Официальный сайт УЕФА представил статистические данные о взаимоотношениях лидера мадридского ”Реала” Криштиану Роналду и мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов. Напомним, то команды сойдутся в полуфинале нынешнего розыгрыша турнира.
Роналду поражал ворота «Баварии» в шести матчах, забив мюнхенцам в общей сложности девять голов. Больше от него на евроарене пострадал только «Ювентус», которому португалец забил 10 мячей. В среднем в матчах против «Баварии» Роналду отмечался голом каждые 64 минуты и 47 секунд. Если учесть, что обычно Роналду забивает мюнхенцам по полтора мяча за игру, то на стадии 1/2 финала от лучшего бомбардира текущего розыгрыша можно ждать еще трех голов.
В трех последних встречах с «Баварией» португалец записал на свой счет семь голов. В частности, он делал по дублю в двух предыдущих выездных матчах в Мюнхене. Если дело дойдет до серии 11-метровых, Роналду представится возможность взять у судьбы реванш. Когда «Реал» уступил «Баварии» по пенальти в полуфинале сезона 2011/12, он был одним из тех, чей удар Мануэль Нойер парировал. Вторым был Кака.