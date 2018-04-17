«Бавария» — одна из самых удобных команд для Роналду в ЛЧ

Официальный сайт УЕФА представил статистические данные о взаимоотношениях лидера мадридского ”Реала” Криштиану Роналду и мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов. Напомним, то команды сойдутся в полуфинале нынешнего розыгрыша турнира.

Роналду поражал ворота «Баварии» в шести матчах, забив мюнхенцам в общей сложности девять голов. Больше от него на евроарене пострадал только «Ювентус», которому португалец забил 10 мячей. В среднем в матчах против «Баварии» Роналду отмечался голом каждые 64 минуты и 47 секунд. Если учесть, что обычно Роналду забивает мюнхенцам по полтора мяча за игру, то на стадии 1/2 финала от лучшего бомбардира текущего розыгрыша можно ждать еще трех голов.