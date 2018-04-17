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Анастасия Фомина стала призером студенческого конкурса «Кубок первокурсников»
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Анастасия Фомина стала призером студенческого конкурса «Кубок первокурсников» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Студентка первого курса колледжа «Царицыно» Анастасия Фомина стала лауреатом третьей степени городского конкурса «Кубок первокурсников».
Ранее мы уже писали, что девушка — логист, активист и просто красавица. Она прошла все три этапа конкурса и показала отличный результат на последнем — «Самопрезентации»:
— Я считаю, у нас получился отличный номер со стихотворениями и песней, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» Анастасия Фомина, — мы с командой исполнили песню «Самая главная в жизни профессия — быть человеком» и малоизвестные стихотворения о логистах.
Студентка также рассказала, о том, как проходила подготовка:
— Мы очень долго писали и редактировали текст самопрезентации, чтобы я смогла уложиться в 1 минуту 30 секунд, — добавляет Фомина.
Затем девушка училась быстро читать и рассказывать, и уже после вместе со своими коллегами «по цеху» начала репетировать отрывок из песни и стихи. Подготовить самопрезентацию участнице помогали преподаватели Лариса Пигузова и Александр Олимпиев.
— Я до последнего момента не была уверена в хорошем результате, и даже не ожидала, что займу третье место, — делится своими впечатлениями Анастасия Фомина, — Я безумно рада и благодарна всем тем, кто меня поддерживал.
Фото: Колледж «Царицыно» Политехническое отделение
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