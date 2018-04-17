Российский футболист Караваев: голландцы были заинтересованы во мне больше всех

Российский футболист Вячеслав Караваев прокомментировал свой переход в голландский «Витесс». Слова игрока приводит Sport24.

"Российские клубы звали зимой, но голландцы были заинтересованы больше всех. Знаю, что скауты «Витесса» меня долго просматривали — как раз нуждались в укреплении позиции правого защитника.

Тяжело было получить разрешение на работу в Голландии? Нетрудно, но нужно было немного подождать. В этот период нельзя даже тренироваться в команде, поэтому я вернулся ненадолго в Москву и занимался самостоятельно", — сказал Караваев.

В январе 2018 года Вячеслав перешел в голландский «Витесс» за €1,5 млн €. Контракт с клубом из Арнема рассчитан на три с половиной года. Предыдущим клубом россиянина была чешская «Спарта».