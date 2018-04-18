«Леванте» — «Малага». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу 19 апреля

«Леванте»

«Леванте» всего на 4-е очка опережает 18-е «Депортиво», которое находится в зоне вылета, но и имеет на одну игру больше.

Проиграв в прошлом туре «Атлетико» в Мадриде со счетом 0:3, «лягушки» прервали свою беспроигрышную серию, состоящую из 5-ти поединков.

В 27-м туре подопечные Хуана Рамона Лопеса Муньиса поделили очки на своем поле с «Эспаньолом» (1:1), в следующем игровом дне нанесли гостевое поражение «Хетафе» — 1:0. Потом дома одолели «Эйбар» со счетом 2:1. В конце марта закончили ничьей матч в «Жироне» (1:1), а в следующем матче обыграли на своей арене «Лас-Пальмас» — 2:1.

На «Сьюдад де Валенсия» «лягушки» в этом сезоне одержали 4-е виктории, 6-ть раз играли вничью и 6-ть игр проиграли, разница мячей — 17:23.

На больничном у «Леванте» находятся защитники Тоно и Иван Лопес, полузащитник Шейх Дукуре, а также нападающие Алекс Алегриа и Эммануэль Боатенг . Дисквалифицирован — форвард Рубен Рочина

«Малага»

«Медузы» замыкают турнирную таблицу Примеры и отстают от «Леванте», которые на 17-й спасительной строке, на 14-ть очков. Если «Малага» проиграет в предстоящей встрече, то официально опустится в Сегунду.

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«Анчоусы» после удачной серии в середине марта — победа над «Вильярреалом» (1:0) и ничья с «Сельтой» (0:0), проиграли затем 2-е игры подряд. Уступили «Депортиво» (2:3) на выезде и « Реалу Мадрид» (1:2) на своем поле.

На выезде в этом чемпионате «Малага» одержала всего одну победу, 2-е ничьи и 13-ть встреч проиграла, разница забитых и пропущенных — 8:27.

В 3-х последних играх между собой в Валенсии «лягушки» одержали 2-е победы при одном поражении. В первом круге оппоненты закончили матч без забитых мячей (0:0).

В лазарете «анчоусов» находятся полузащитники Хуан Карлос и Хуанпи.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Леванте» — 1,90, победа «Малаги» — 5,10, ничья — 3,40.

«Лягушки» обязаны брать в этом матче 3-и очка, т.к. «Депор» находится в 4-х очках от них, а за 6-ть поединков до конца первенства — это небольшое преимущество. «Анчоусы» уже одной ногой в Сегунде и полностью демотивированы.

Хороший вариант в этом матче — победа «Леванте» за 1,90.