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Карпин с нами: слухи об уходе тренера ФК «Ростов» оказались ложными.
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Карпин с нами: слухи об уходе тренера ФК «Ростов» оказались ложными. 

Деловое сообщество 48 минут назад
Футбольные фанаты могут успокоится, тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин не собирается покидать свой пост. Волну панических слухов спровоцировала ложная информация на Telegram-канале «Фалькао не приехал». В начале апреля появилась информация, что ростовчане якобы отправят в отставку главного тренера клуба и уже ведут переговоры с новым кандидатом. По информации «Евро-футбол.ру», вместо Карпина тренировать желто-синих станет Виктор Скрипник. На его счету уже есть работа с немецким «Вердером».
Арташес Арутюнянц, президент футбольного клуба «Ростов» решительно опроверг эту информацию в своем интервью порталу donnews.ru.
«Слухи об уходе Карпина — выдумки СМИ. Это не имеет ничего общего с реальностью, — комментирует президент клуба. — Что касается игры «Ростова», то считаю некорректным сравнивать команду осенью и сейчас. Но скажу, что мне больше нравится атакующий футбол.»
Валерий Карпин стал главным тренером ФК «Ростов» в декабре 2017 года. 15 апреля, во время первого тестового матча на стадионе «Ростов-Арена» наши футболисты под его руководством одержали уверенную победу над «СКА-Хабаровск». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Для Валерия Карпина эта победа стала первой в качестве главного тренера «Ростова». Таким образом желто-синие прервали серию из пяти проигрышных матчей.
Победа принесла «Ростову» 12-е место в турнирной таблице, команда набрала 30 очков после 26 матчей, «СКА-Хабаровск» же 13 очками в 26 играх занимает последнее, 16-е место в РФПЛ. В следующем матче «Ростов» 21 апреля на выезде сыграет с казанским «Рубином» Курбана Бердыева.
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