Карпин с нами: слухи об уходе тренера ФК «Ростов» оказались ложными.

Футбольные фанаты могут успокоится, тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин не собирается покидать свой пост. Волну панических слухов спровоцировала ложная информация на Telegram-канале «Фалькао не приехал». В начале апреля появилась информация, что ростовчане якобы отправят в отставку главного тренера клуба и уже ведут переговоры с новым кандидатом. По информации «Евро-футбол.ру», вместо Карпина тренировать желто-синих станет Виктор Скрипник . На его счету уже есть работа с немецким «Вердером».

Арташес Арутюнянц , президент футбольного клуба «Ростов» решительно опроверг эту информацию в своем интервью порталу donnews.ru

«Слухи об уходе Карпина — выдумки СМИ. Это не имеет ничего общего с реальностью, — комментирует президент клуба. — Что касается игры «Ростова», то считаю некорректным сравнивать команду осенью и сейчас. Но скажу, что мне больше нравится атакующий футбол.»

Валерий Карпин стал главным тренером ФК «Ростов» в декабре 2017 года. 15 апреля, во время первого тестового матча на стадионе «Ростов-Арена» наши футболисты под его руководством одержали уверенную победу над «СКА-Хабаровск». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Для Валерия Карпина эта победа стала первой в качестве главного тренера «Ростова». Таким образом желто-синие прервали серию из пяти проигрышных матчей.