Ещё
В Нацпарке «Башкирия» проснулись медведи
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нацпарке «Башкирия» проснулись медведи 

ufa1.ru 46 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Мелеузовском районе проснулись медведи. Следы косолапых заметили на лесных тропках сотрудники Национального парка «Башкирия».
Специалисты говорят, что узнать медвежью поступь совсем не сложно.
— Отпечаток передней лапы — это полная подошва с отображением всех пяти пальцев. Задняя же — противоположность стопы человека. Пальцы увеличиваются от внутренней стороны подошвы к внешней, — говорят сотрудники Нацпарка.
Такие лапы могут принадлежать только одному жителю леса
Не так давно, в марте, ото сна пробудились медведи в Уфе, в вольерах Парка лесоводов Башкирии. Трое медведиц принесли потомство. Вместе с сотрудниками парка новорождённых смогли увидеть корреспонденты Ufa1.
ufa1.ru: последние новости
Песня уфимской фолк-группы привела Тимати и Макса Фадеева в восторг Из игроков в тренеры: «Салават Юлаев» возглавят уфимские хоккеисты Футбольных фанатов из Башкирии бесплатно развезут по городам чемпионата
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле4
Определено время начала финала Кубка России по футболу1
Фетисов не позволит исключить «Адмирал» и «Амур» из КХЛ
Украинец Усик отказался проводить бой в России42
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение