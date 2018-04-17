В Нацпарке «Башкирия» проснулись медведи

В Мелеузовском районе проснулись медведи. Следы косолапых заметили на лесных тропках сотрудники Национального парка «Башкирия».

Специалисты говорят, что узнать медвежью поступь совсем не сложно.

— Отпечаток передней лапы — это полная подошва с отображением всех пяти пальцев. Задняя же — противоположность стопы человека. Пальцы увеличиваются от внутренней стороны подошвы к внешней, — говорят сотрудники Нацпарка.

Такие лапы могут принадлежать только одному жителю леса

Не так давно, в марте, ото сна пробудились медведи в Уфе, в вольерах Парка лесоводов Башкирии. Трое медведиц принесли потомство. Вместе с сотрудниками парка новорождённых смогли увидеть корреспонденты Ufa1.