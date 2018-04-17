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Английские клубы заработали 291 миллион евро в Лиге чемпионов-2017/18
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Английские клубы заработали 291 миллион евро в Лиге чемпионов-2017/18 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
Английские клубы «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», "Манчестер Юнайтед" и «Ливерпуль» уже заработали 291,6 миллионов евро за участие в Лиге чемпионов-2017/18, сообщает Swiss Ramble. 138,4 миллиона клубы получили от продажи телеправ, 89,8 — призовые от выступлений в турнире. Общий заработок вырастет на 11 миллионов евро, если «Ливерпуль» выйдет в финал Лиги чемпионов, и еще на 4,5 миллиона, если «красные» победят в финале.
English clubs Champions League 2017/18 revenue: #LFC €66m, #CFC €64m, #MCFC €62m, #THFC €60m & #MUFC €39m. Celtic get €32m, as Scottish clubs get 10% of UK TV pool if qualify for Group Stage. As #MUFC qualified via Europa League, get nothing from first half of TV pool. pic.twitter.com/WTf4GLwEQJ
— Swiss Ramble (@SwissRamble) 17 апреля 2018 г.
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