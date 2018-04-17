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«МЮ» заработал меньше всех английских клубов в нынешней ЛЧ
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«МЮ» заработал меньше всех английских клубов в нынешней ЛЧ 

SPORT24.ru 39 минут назад
«Манчестер Юнайтед» получил самый низкий доход от текущего розыгрыша Лиги чемпионов среди всех ее английских участников. Выступление в ЛЧ принесло манкунианцам 37 млн фунтов (52 млн евро).
По контракту с BT Sport английские клубы получают доходы от ЛЧ в равной степени в зависимости от результатов самого еврокубка и положения в прошлом чемпионате Англии.
Больше всех из англичан в ЛЧ заработал «Ливерпуль». На счету «красных» уже 57 млн фунтов (80 млн евро) и клуб продолжает участие в турнире. Далее идут «Челси» (55 млн фунтов), «Манчестер Сити» (54 млн фунтов) и «Тоттенхэм» (52 млн фунтов), сообщает The Sun.
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