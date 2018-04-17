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Слон занялся йогой посреди дороги: видео
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Слон занялся йогой посреди дороги: видео 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Этот зрелище успели запечатлеть автолюбители, которым животное заблокировало движение.
В Южной Африке слон перекрыл движение транспорта, остановившись посреди дороги, чтобы «позаниматься йогой», сообщает газета Daily Mail.
Видно, что животное переходило дорогу, однако в какой-то момент решило остановиться прямо на проезжей части и начало ритмично вытягивать задние ноги взад и вперед, будто бы выполняя комплекс упражнений йоги.
Закончив свои занятия спортом, слон «размял» уши и пошел дальше, освободив дорогу водителям.
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