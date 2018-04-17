7 партий хлебобулочных изделий забраковано в Нижегородской области

Около 300 проб хлебобулочных изделий исследовано в Нижегородской области за 1 квартал 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

1 проба из 88 исследованных по микробиологическим показателям не соответствовала гигиеническим нормативам. Продукция снята с реализации.

Всего за текущий период забраковано 7 партий хлебобулочных изделий общим объемом 13 кг.

За выявленные нарушения технических регламентов три должностных лица оштрафованы на 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что 19 партий хлебобулочных изделий забраковано в Нижегородской области.

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