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7 партий хлебобулочных изделий забраковано в Нижегородской области
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7 партий хлебобулочных изделий забраковано в Нижегородской области 

Newsroom24 32 минуты назад
Фото: Newsroom24
Около 300 проб хлебобулочных изделий исследовано в Нижегородской области за 1 квартал 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.
1 проба из 88 исследованных по микробиологическим показателям не соответствовала гигиеническим нормативам. Продукция снята с реализации.
Всего за текущий период забраковано 7 партий хлебобулочных изделий общим объемом 13 кг.
За выявленные нарушения технических регламентов три должностных лица оштрафованы на 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что 19 партий хлебобулочных изделий забраковано в Нижегородской области.
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