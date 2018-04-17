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Суд не разрешил аэропорту Пулково сократить время бесплатной стоянки
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Суд не разрешил аэропорту Пулково сократить время бесплатной стоянки 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Петербургский аэропорт Пулково не сможет сократить время бесплатной стоянки автомобилей до 10 минут, передает пресс-служба УФАС региона. Такое решение принял накануне суд.
Теперь автомобили могут останавливаться на площадке для посадки и высадки пассажиров на 15 минут, а не на 10, как было раньше.
Напомним, в июне прошлого года компания «Воздушные ворота Северной столицы» сократила время бесплатной стоянки автомобилей в зоне Центрального пассажирского терминала на 5 минут. УФАС Петербурга предписало ВВСС увеличить этот интервал и снова сделать его 15-минутным. Предприятие обжаловало решение антимонопольщиков в суде, однако закон оказался на стороне УФАС.
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