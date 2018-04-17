Команды из всех школ САО примут участие в соревнованиях «Школа безопасности»

Межрайонный этап пройдет 21 апреля на территории Московского государственного технического университета гражданской авиации (Кронштадтский бульвар, д. 20).

Участие в соревнованиях примут более 50 команд — победители школьных этапов. Им предстоит справиться с заданиями по ориентированию на местности, спасти утопающего из воды, эвакуировать пострадавшего из зоны химического заражения, продемонстрировать правильность и слаженность работы при оказании помощи попавшему в беду человеку, провести сердечно-легочную реанимацию пострадавшего.

На этапе «боевое развертывание», к примеру, участникам нужно выполнить работу как настоящим пожарным. Одевшись в боевую одежду огнеборцев, три участника должны будут проложить рабочую линию к позиции ствольщика, который подает команду «давление». Задача ствольщика — поразить струей воды мишень. Оценивать правильность выполнения каждого этапа будут представители Управлений по САО Департамента ГОЧСиПБ, ГУ МЧС России по городу Москве, аттестованные спасатели Россоюзспаса.

Сегодня каждая команда начала готовить стенгазету к предстоящим соревнованиям. Она станет визитной карточкой и добавит баллов в командный зачет.

Поддержать участников соревнований могут все желающие.

Ждем вас 21 апреля с 9:00 на территории Московского государственного технического университета гражданской авиации по адресу: Кронштадтский бульвар, д. 20.