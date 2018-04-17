Александр Мейтин: «Замечания к „Ростов-Арене“ есть. Но их легко устранить»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин рассказал, какие именно недочеты нужно устранить на новом стадионе в Ростове-на-Дону. «Ростов-Арена» открылась в воскресенье матчем 26-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «СКА-Хабаровск» (2:0).

— В целом тур прошел в штатом варианте, — отметил Мейтин. — Безопасность была обеспечена на всех матчах. Хорошая средняя посещаемость — 17119 человек. С вводом новых арен она будет увеличиваться.

— Как все прошло на ростовской арене?

— Естественно, есть замечания по стадиону. Их легко устранить. Для этого и проводятся тестовые матчи. Замечания связаны с тем, что не запущена система СКУД в полном объеме. Не в полном объеме функционирует система видеонаблюдения. Это было компенсировано за счет увеличения количества стюардов.