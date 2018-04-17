Мейтин: «Нареканий к конструкции „Арены Екатеринбург“ нет»

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин поделился впечателниями от тестового матча на «Екатеринбург Арене», в котором местный «Урал» со счетом 2:1 победил московский ”Спартак”

— Были опасения по трибунам за воротами в Екатеринбурге. Я сам поднялся туда — все хорошо, не качались трибуны. Картинка, может быть, внешне не очень, но с трибуны все видно прекрасно. Нареканий к конструкции с точки зрения ее прочности по первому матчу нет. А ведь трибуны были практически полностью заполнены. Мне понравилось, как осуществлялся выход со стадиона. Как и в любом тестовом матче, были сбои при проходе на территорию. Примерно за 15 минут до начала игры на гостевой трибуне образовалась небольшая толпа, которая хотела пройти. Мы видели, что СКУД (автоматизированная система контроля билетов — прим.Sport24) не справлялась. Yадо, чтобы на проход одного человека уходило 2 секунды, у нас порой было 7-9 секунд. Координационным штабом было принято решение заблокировать систему и отрывать корешки билетов вручную. Такие вещи есть, они возможны в тестовых играх на всех стадионах.