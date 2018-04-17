Ещё
Мейтин: «Нареканий к конструкции „Арены Екатеринбург“ нет»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мейтин: «Нареканий к конструкции „Арены Екатеринбург“ нет» 

SPORT24.ru 28 минут назад
Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин поделился впечателниями от тестового матча на «Екатеринбург Арене», в котором местный «Урал» со счетом 2:1 победил московский ”Спартак”.
— Были опасения по трибунам за воротами в Екатеринбурге. Я сам поднялся туда — все хорошо, не качались трибуны. Картинка, может быть, внешне не очень, но с трибуны все видно прекрасно. Нареканий к конструкции с точки зрения ее прочности по первому матчу нет. А ведь трибуны были практически полностью заполнены. Мне понравилось, как осуществлялся выход со стадиона. Как и в любом тестовом матче, были сбои при проходе на территорию. Примерно за 15 минут до начала игры на гостевой трибуне образовалась небольшая толпа, которая хотела пройти. Мы видели, что СКУД (автоматизированная система контроля билетов — прим.Sport24) не справлялась. Yадо, чтобы на проход одного человека уходило 2 секунды, у нас порой было 7-9 секунд. Координационным штабом было принято решение заблокировать систему и отрывать корешки билетов вручную. Такие вещи есть, они возможны в тестовых играх на всех стадионах.
SPORT24.ru: последние новости
Международный союз биатлонистов решил как можно быстрее разобрать открытые антидопинговые дела Определилась одна пара плей-офф НХЛ в Западной конференции Ловчев: «Зенит» мог бы возглавить Газзаев»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
Определено время начала финала Кубка России по футболу1
Фетисов не позволит исключить «Адмирал» и «Амур» из КХЛ
Украинец Усик отказался проводить бой в России42
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение