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«ОБС» и «Вымпел» встретятся на «Арена Труд»
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«ОБС» и «Вымпел» встретятся на «Арена Труд» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Футбольная команда «ОБС» встретится с коллективом «Вымпел» в субботу, 21 апреля. Это будет 30-й тур высшего дивизиона Южной ветеранской лиги.
На сегодняшний день ОБСовцы провели всего 27 игр, заработав при этом 67 очков и четвертое место в турнирной таблице. Это, безусловно, дает преимущество перед соперником — «Вымпелом», который находится в числе аутсайдеров и занимает лишь 15-ю строчку в командном зачете.
Напомним, что прошлую игру с командой «ИзюмовЪ» коллектив районных футболистов провел со счетом 10:1. По прогнозам экспертов и приближающаяся игра станет удачной для «ОБС». Пройдет матч на «Арена Труд» в 10:30.
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