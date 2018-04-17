«ОБС» и «Вымпел» встретятся на «Арена Труд»

Футбольная команда «ОБС» встретится с коллективом «Вымпел» в субботу, 21 апреля. Это будет 30-й тур высшего дивизиона Южной ветеранской лиги.

На сегодняшний день ОБСовцы провели всего 27 игр, заработав при этом 67 очков и четвертое место в турнирной таблице. Это, безусловно, дает преимущество перед соперником — «Вымпелом», который находится в числе аутсайдеров и занимает лишь 15-ю строчку в командном зачете.

Напомним, что прошлую игру с командой «ИзюмовЪ» коллектив районных футболистов провел со счетом 10:1. По прогнозам экспертов и приближающаяся игра станет удачной для «ОБС». Пройдет матч на «Арена Труд» в 10:30.