19 апреля в Кремле пройдет церемония вручения национальной премии «Золотой Пояс»

19 апреля в Государственном Кремлевском дворце пройдет одно из самых ярких и значимых событий в мире боевых искусств — XII церемония вручения национальной премии «Золотой Пояс», которую ежегодно организует Российский союз боевых искусств (РСБИ).

У премии «Золотой Пояс» богатая история. Впервые вручение этой награды состоялось 28 ноября 2005 года. С тех пор лауреатами премии становились представители более 30 различных организаций, развивающие единоборства в России. В прошлые годы лауреатами премии были многократный чемпион мира по смешанным единоборствам Федор Емельяненко , известный киноактер и продюсер, мастер боевых искусств Александр Иншаков , многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов Бату Хасиков , звезда ММА Сергей Харитонов и многие другие.

— Я считаю, что Россия — самая сильная в мире страна с точки зрения развития боевых искусств, Дважды проводились Всемирные игры боевых искусств, и оба раза наша команда выигрывала первое общекомандное место. В определенной степени — это заслуга и Российского союза боевых искусств — мы все вместе развиваем единоборства в нашей стране, — заявил Сопредседатель РСБИ Юрий Трутнев (6 дан киокусинкай) в прошлом году на вручении «Золотого Пояса».

Результаты, которые показали представители боевых искусств из России в прошлом году, лишь подтверждают его слова. Наши спортсмены выиграли 108 золотых медалей на соревнованиях только уровня чемпионата мира и чемпионата Европы, 54 раза завоевывали серебряные медали и 47 — бронзовые.

В этом году премия будет вручена в восьми номинациях: «Лучший спортсмен года» (мужчины), «Лучший спортсмен года» (женщины), «Лучший наставник года», «Верность избранному пути», «Самая яркая победа», «Лучшая школа боевых искусств» и «Верность традиции».