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Морфлот отменяется: по пути в призывной пункт новобранец из Уфы потолстел и вылетел со службы
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Морфлот отменяется: по пути в призывной пункт новобранец из Уфы потолстел и вылетел со службы 

ufa1.ru 18 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Башкирии стартовала весенняя призывная кампания. Первый набор молодых бойцов идет по плану. Но курьезы имеют место быть.
Уфимский новобранец готовился к бравой службе в морфлоте. Но все планы парнишки накрылись медным тазом. Молодой человек прибыл в призывной пункт, получил спецодежду и сел на поезд. А когда состав прибыл в место назначения, парня отправили на контрольную комиссию. Тут-то его и ждал неожиданный сюрприз: к службе призывник не пригоден… из-за лишнего веса!
— По дороге к месту службы парень набрал аж 10 килограммов! — рассказали в городском военкомате. — В Уфе молодой человек весил 107 килограммов, а в военкомате — уже 117. С таким весом ему поставили ожирение второй степени и отправили домой.
В комиссариате также пояснили, что для ребят существуют нормативы по соотношению веса и роста. Если новобранцы не соответствуют по каким-то данным, их признают ограниченно годными или выбирают подходящий род войск.
Мнение эксперта
Эндокринологи считают эту историю сомнительной.
— За семь суток набрать 10 килограммов жировой массы невозможно. Даже если бы парень ел постоянно, то такого привеса бы не было, — рассказала врач-эндокринолог, диабетолог Полина Гусева. — Есть вероятность, что у новобранца начались отеки. Ему в любом случае требуется серьезное обследование.
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