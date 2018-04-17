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Бесплатный мастер-класс по боксу проведут в Янтарном проезде
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Бесплатный мастер-класс по боксу проведут в Янтарном проезде 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Бесплатный мастер-класс по боксу пройдёт в помещении спорткомплекса «Мускул»; он расположен в Янтарном проезде, 21. Как рассказал заместитель директора Центра досуга и спорта «Лосинка» Никита Воронов, открытую тренировку проведут 20 апреля.
А в ближайшую среду, 15 апреля, там же состоятся показательные спарринг-бои боксеров.
В оба дня на площадке будет присутствовать тренер секции бокса; он расскажет посетителям об особенностях тренировок и расскажет, как записаться на занятия.
Начало обоих мероприятий в 17.00. Вход свободный. (иб)
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