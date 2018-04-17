Член исполкома МОК Ненад Лалович назвал болезнью бойкоты спортивных соревнований

Президент Объединенного мира борьбы (UWW), член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович призвал к изменениям в мировом спорте в связи с возросшим числом бойкотов различных соревнований, назвав это болезнью.

"Я хотел бы привлечь ваше внимание к проблеме, которая возникает все чаще. Речь о бойкотах в различных видах спорта. Это неуважение вызвано политикой. Речь идет не об одной-двух странах, как было раньше. Это стало более распространенным. Поощряя отказ некоторых спортсменов соревноваться с другими странами, мы, прежде всего, вредим самим атлетам. Кроме того, это наносит вред организаторам и международным федерациям. Пришло время проявить больше решимости и прекратить подобное поведение", — цитирует Лаловича Insidethegames.

"Мое предложение состоит в том, чтобы занять прочную позицию в отношении политического вмешательства в спорт. Возможно, мы должны поговорить о каком-то заявлении. Это становится болезнью. Раньше это было две или три страны, сейчас их становится все больше", — подчеркнул Лалович.

Ранее Лалович заявлял, что международные руководящие органы должны предпринять согласованные усилия, чтобы побудить иранские власти изменить свою политику, запрещающую спортсменам конкурировать с израильтянами. UWW в феврале отстранил иранского борца вольного стиля Алирезу Карими и его тренера за то, что они преднамеренно сдали бой россиянину Алихану Жабраилову на молодежном чемпионате мира в Польше, чтобы избежать поединка с израильтянином Ури Калашниковым