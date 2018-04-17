Ещё
Член исполкома МОК Ненад Лалович назвал болезнью бойкоты спортивных соревнований
Далее:
Читайте также:
Ещё

Член исполкома МОК Ненад Лалович назвал болезнью бойкоты спортивных соревнований 

Российский стадион 14 минут назад
Фото: Российский стадион
Президент Объединенного мира борьбы (UWW), член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович призвал к изменениям в мировом спорте в связи с возросшим числом бойкотов различных соревнований, назвав это болезнью.
"Я хотел бы привлечь ваше внимание к проблеме, которая возникает все чаще. Речь о бойкотах в различных видах спорта. Это неуважение вызвано политикой. Речь идет не об одной-двух странах, как было раньше. Это стало более распространенным. Поощряя отказ некоторых спортсменов соревноваться с другими странами, мы, прежде всего, вредим самим атлетам. Кроме того, это наносит вред организаторам и международным федерациям. Пришло время проявить больше решимости и прекратить подобное поведение", — цитирует Лаловича Insidethegames.
"Мое предложение состоит в том, чтобы занять прочную позицию в отношении политического вмешательства в спорт. Возможно, мы должны поговорить о каком-то заявлении. Это становится болезнью. Раньше это было две или три страны, сейчас их становится все больше", — подчеркнул Лалович.
Ранее Лалович заявлял, что международные руководящие органы должны предпринять согласованные усилия, чтобы побудить иранские власти изменить свою политику, запрещающую спортсменам конкурировать с израильтянами. UWW в феврале отстранил иранского борца вольного стиля Алирезу Карими и его тренера за то, что они преднамеренно сдали бой россиянину Алихану Жабраилову на молодежном чемпионате мира в Польше, чтобы избежать поединка с израильтянином Ури Калашниковым.
В марте биатлонисты сборных Канады, США, Чехии и Украины, а также швед Себастьян Самуэльссон бойкотировали заключительный этап Кубка мира-2017/18 в Тюмени.
Российский стадион: последние новости
Представлен рабочий вариант нового логотипа РФПЛ Николай Цулыгин назначен главным тренером ХК "Салават Юлаев" Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов присоединились к тренерскому штабу олимпийской сборной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле6
Определено время начала финала Кубка России по футболу1
Фетисов не позволит исключить «Адмирал» и «Амур» из КХЛ
Украинец Усик отказался проводить бой в России42
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение