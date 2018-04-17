Глава UWW Лалович призвал атлетов разных видов спорта прекратить бойкоты соревнований

ТАСС , 17 апреля. Атлетам необходимо проявить уважение и прекратить прямые бойкоты соревнований в разных видах спорта. Такое мнение высказал президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович , чьи слова приводит портал Inside the Games.

"Я бы хотел привлечь внимание к проблеме, возникающей все чаще. Это случаи прямого бойкота в разных видах спорта, — сказал Лалович. — Это неуважение вызвано политикой, речь идет не об одной или двух странах, как раньше, явление стало более распространено. Пришло время проявить решимость и прекратить это".

В феврале UWW дисквалифицировал иранского спортсмена и его тренера за отказ выходить на бой против израильтянина. В марте сборная Чехии, а также команды США, Канады, Украины отказались участвовать в российском этапе Кубка мира по биатлону.