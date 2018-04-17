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Получение звания «Населенный пункт воинской доблести» будет упрощено в Подмосковье
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Получение звания «Населенный пункт воинской доблести» будет упрощено в Подмосковье 

360tv.ru 16 минут назад
На заседании Мособлдумы 19 апреля депутаты рассмотрят поправки в закон «О почетном звании Московской области „Населенный пункт воинской доблести“. Планируется упростить процедуру присвоения звания.
Сейчас в случае отклонения ходатайства о присвоении соответствующего звания повторно заявку можно будет вносить через год. Предлагается сократить этот срок до шести месяцев.
Поправки направлены на недопущение нарушения прав органов местного самоуправления. Комиссия по рассмотрению ходатайств о присвоении почетного звания собирается 1 раз в год (как правило, накануне 9 мая), то есть до истечения годичного срока отклонения ходатайства. Это исключает возможность удовлетворения ходатайства о присвоении почетного звания в следующем календарном году.
В прошлом году почетное звание получили Звенигород, поселок Колюбакино в Рузе, деревня Ленино в Истре, деревня Леоново в Чеховском районе и село Ярополец Волоколамского района.
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