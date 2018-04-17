Получение звания «Населенный пункт воинской доблести» упростят в Подмосковье

На очередном заседании Мособлдумы 19 апреля будут рассмотрены поправки в закон «О почетном звании Московской области „Населенный пункт воинской доблести“, предлагается оптимизировать процедуру присвоения почетного звания, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

»Согласно действующему законодательству, в случае отклонения ходатайства о присвоении соответствующего звания повторно заявку можно будет вносить через год. Авторы законопроекта предлагают сократить срок для подачи повторного ходатайства до шести месяцев», — говорится в материале.

Инициатива направлена на недопущение нарушения прав органов местного самоуправления. Дело в том, что комиссия по рассмотрению ходатайств о присвоении почетного звания собирается один раз в год (как правило, накануне 9 мая), то есть до истечения годичного срока отклонения ходатайства. Это исключает возможность удовлетворения ходатайства о присвоении почетного звания в следующем календарном году.

В 2017 году почетные звания были присвоены городу Звенигород, поселку Колюбакино Рузского городского округа, деревне Ленино в Истре, деревне Леоново городского округа Чехов и селу Ярополец Волоколамского района.