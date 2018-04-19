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В Подмосковье упростили получение звания «Населенный пункт воинской доблести»
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В Подмосковье упростили получение звания «Населенный пункт воинской доблести» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Депутаты Мособлдумы в четверг приняли законопроект, согласно которому, в случае отклонения губернатором ходатайства о присвоении населенному пункту почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести», повторное ходатайство может вноситься не ранее чем через полгода после его отклонения.
«В целях недопущения нарушения прав органов местного самоуправления на присвоение населенным пунктам почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести» проектом закона предлагается сократить срок для подачи повторного ходатайства до шести месяцев», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления территориальной политики Подмосковья Александр Костомаров.
Ранее повторно ходатайство можно было подавать через год после отклонения.
В 2017 году почетные звания были присвоены городу Звенигород, поселку Колюбакино Рузского городского округа, деревне Ленино в Истре, деревне Леоново городского округа Чехов и селу Ярополец Волоколамского района.
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