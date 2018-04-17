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Александр Мейтин: «Замечания к „Ростов-Арене“ есть. Но их легко устранить»
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Александр Мейтин: «Замечания к „Ростов-Арене“ есть. Но их легко устранить» 

Спорт-Экспресс 13 минут назад
Директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин рассказал, какие именно недочеты нужно устранить на новом стадионе в Ростове-на-Дону. «Ростов-Арена» открылась в воскресенье матчем 26-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «СКА-Хабаровск» (2:0).
— В целом тур прошел в штатом варианте, — отметил Мейтин. — Безопасность была обеспечена на всех матчах. Хорошая средняя посещаемость — 17119 человек. С вводом новых арен она будет увеличиваться.
— Как все прошло на ростовской арене?
— Естественно, есть замечания по стадиону. Их легко устранить. Для этого и проводятся тестовые матчи. Замечания связаны с тем, что не запущена система СКУД в полном объеме. Не в полном объеме функционирует система видеонаблюдения. Это было компенсировано за счет увеличения количества стюардов.
Мы предполагали, что такое возможно. Любой новый объект требует обкатки. Предусмотрено три тестовых матча и к чемпионату мира стадионы будут полностью готовы. В «Лужниках» на Аргентине после матча было много недочетов. Их устранили, и все спокойно вышли со стадиона. Вопрос был закрыт. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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