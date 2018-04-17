Мейтин рассказал о замечаниях по состоянию «Ростов Арены»

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о состоянии «Ростов Арены», а также поделился мыслями об «Урал Арене» и матче со «Спартаком» , ставшем дебютным для стадиона.

«Есть замечания по стадиону «Ростов Арена», которые легко устранить. Для этого тестовые матчи и проходят: чтобы определить недостатки, определить пути устранения и решить проблемы. Замечания связаны с незапуском системы управления доступом. Не в полном объёме функционирует система видеонаблюдения. Мы решили проблему увеличением количества стюардов. Любой новый объект требует обкатки, поэтому предусмотрено три тестовых матча. К чемпионату мира стадионы будут в полной боевой готовности. В Лужниках после матча с Аргентиной было много недостатков с выходом людей, а уже к следующей игре с Бразилией все проблемы были устранены.