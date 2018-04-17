Мейтин рассказал о замечаниях по состоянию «Ростов Арены» 

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о состоянии «Ростов Арены», а также поделился мыслями об «Урал Арене» и матче со «Спартаком», ставшем дебютным для стадиона.
«Есть замечания по стадиону «Ростов Арена», которые легко устранить. Для этого тестовые матчи и проходят: чтобы определить недостатки, определить пути устранения и решить проблемы. Замечания связаны с незапуском системы управления доступом. Не в полном объёме функционирует система видеонаблюдения. Мы решили проблему увеличением количества стюардов. Любой новый объект требует обкатки, поэтому предусмотрено три тестовых матча. К чемпионату мира стадионы будут в полной боевой готовности. В Лужниках после матча с Аргентиной было много недостатков с выходом людей, а уже к следующей игре с Бразилией все проблемы были устранены.
Что касается «Урал Арены», у нас были опасения. Впервые такая конструкция применялась. Но трибуны не качались от ветра, всё прошло хорошо. С внешней стороны картинка, может, не очень хорошо выглядит, но изнутри всё смотрится хорошо. Летом всё будет прекрасно. Нареканий к прочности конструкций не было. Обе выносные трибуны были почти полностью заполнены. Выход со стадиона осуществлялся в течение 10 минут. Были сбои при проходе, нужно донастроить систему управления доступом. За 15 минут на трибуне гостей образовалась толпа, людей пропускали с задержкой. Вместо 2 секунд выделялось 7-12 секунд. Руководителем координационного штаба было принято решение блокировать систему и вручную отрывать билеты. Такие вещи возможны на всех стадионах. Относительно первого матча многое поменялось в лучшую сторону. Все замечания будут устранены. Сложностей из-за того, что стадион в центре, нет. Люди быстро попадают на стадион и уходят с него», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.