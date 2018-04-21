М. Хуснуллин: Новую рекреационную зону благоустроят в Некрасовке в течение полутора лет

Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы разработали большую программу благоустройства центральной части Некрасовки, сейчас проект проходит экспертизу. Было принято решение полностью благоустроить территорию озера Черное. Через год-полтора жители получат новую, полностью благоустроенную рекреационную зону», — сказал М. Хуснуллин.

Озеро Черное расположено в районе Некрасовка Юго-Восточного административного округа столицы. Длина береговой линии водоема составляет почти 2 км. Общая площадь озера — 18 га.

Ранее М. Хуснуллин сообщил, что в Некрасовке в мае 2018 г. планируется начать строительство крупного спортивно-оздоровительного комплекса.