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М. Хуснуллин: Новую рекреационную зону благоустроят в Некрасовке в течение полутора лет
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М. Хуснуллин: Новую рекреационную зону благоустроят в Некрасовке в течение полутора лет 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Фото: Управа района Некрасовка
Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Мы разработали большую программу благоустройства центральной части Некрасовки, сейчас проект проходит экспертизу. Было принято решение полностью благоустроить территорию озера Черное. Через год-полтора жители получат новую, полностью благоустроенную рекреационную зону», — сказал М. Хуснуллин.
Озеро Черное расположено в районе Некрасовка Юго-Восточного административного округа столицы. Длина береговой линии водоема составляет почти 2 км. Общая площадь озера — 18 га.
Ранее М. Хуснуллин сообщил, что в Некрасовке в мае 2018 г. планируется начать строительство крупного спортивно-оздоровительного комплекса.
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