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Жители Некрасовки предложат проекты по благоустройству района
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Жители Некрасовки предложат проекты по благоустройству района 

Управа района Некрасовка 3 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
Досугово-спортивный центр «Некрасовка» запустил конкурс проектов «Как бы ты благоустроил свой район?». Принять участие в нем могут все желающие независимо от возраста.
Для этого необходимо до 27 апреля прислать заявку на участие с указание ФИО, возраста, телефона, школы (класса) или места работы, а также сам проект в виде презентации в программе Power Point на почту gbu.nekrasovka@mail.ru.
Жители могут предложить проектно-дизайнерские решения в области ландшафта дворовой территории и палисадников, идеи по поддержанию порядка и чистоты в своем дворе. (вт)
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