Жители Некрасовки предложат проекты по благоустройству района

Досугово-спортивный центр «Некрасовка» запустил конкурс проектов «Как бы ты благоустроил свой район?». Принять участие в нем могут все желающие независимо от возраста.

Для этого необходимо до 27 апреля прислать заявку на участие с указание ФИО, возраста, телефона, школы (класса) или места работы, а также сам проект в виде презентации в программе Power Point на почту gbu.nekrasovka@mail.ru.

Жители могут предложить проектно-дизайнерские решения в области ландшафта дворовой территории и палисадников, идеи по поддержанию порядка и чистоты в своем дворе. (вт)