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В «Настольный хоккей» и «Морской бой» сыграют на Подольской
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В «Настольный хоккей» и «Морской бой» сыграют на Подольской 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Управа района Марьино
В среду, 18 апреля, в детском клубе «Подросток» на Подольской улице любители интеллектуальных состязаний сыграют в «Морской бой», «Настольный хоккей» и другие настольные игры.
— Настольные игры являются хорошей альтернативой компьютерным играм. Они развивают интеллект, внимание, память, — рассказала руководитель клуба Людмила Стегалина.
Игровая программа «Играем вместе — настольные игры для всех возрастов» пройдет в рамках клубного проекта «Приходи играть к нам в клуб». Она начнется в 15.00 по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино». (то)
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