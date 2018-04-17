В «Настольный хоккей» и «Морской бой» сыграют на Подольской

В среду, 18 апреля, в детском клубе «Подросток» на Подольской улице любители интеллектуальных состязаний сыграют в «Морской бой», «Настольный хоккей» и другие настольные игры.

— Настольные игры являются хорошей альтернативой компьютерным играм. Они развивают интеллект, внимание, память, — рассказала руководитель клуба Людмила Стегалина

Игровая программа «Играем вместе — настольные игры для всех возрастов» пройдет в рамках клубного проекта «Приходи играть к нам в клуб». Она начнется в 15.00 по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино». (то)