Саттон: «Харт не должен ехать на чемпионат мира» 

Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон считает, что Джо Харта нельзя включать в заявку сборной Англии на чемпионат мира.
— Нельзя включать футболиста в заявку на чемпионат мира только потому, что он хороший парень и создаёт положительную атмосферу в раздевалке. Если два вратаря получат травмы, то Англии нужен будет третий сильный вратарь. Вот как стоит оценивать ситуацию.
Гарет Саутгейт должен думать о том, сможет ли тот или иной голкипер в нужный момент совершить сэйв и сохранить команду на Мундиале. Есть три вратаря, которые лучше Харта, — сказал Саттон в интервью BBC.