Саттон: «Харт не должен ехать на чемпионат мира»

— Нельзя включать футболиста в заявку на чемпионат мира только потому, что он хороший парень и создаёт положительную атмосферу в раздевалке. Если два вратаря получат травмы, то Англии нужен будет третий сильный вратарь. Вот как стоит оценивать ситуацию.