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Саттон: «Харт не должен ехать на чемпионат мира»
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Саттон: «Харт не должен ехать на чемпионат мира» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший нападающий «Челси» Крис Саттон считает, что Джо Харта нельзя включать в заявку сборной Англии на чемпионат мира.
— Нельзя включать футболиста в заявку на чемпионат мира только потому, что он хороший парень и создаёт положительную атмосферу в раздевалке. Если два вратаря получат травмы, то Англии нужен будет третий сильный вратарь. Вот как стоит оценивать ситуацию.
Гарет Саутгейт должен думать о том, сможет ли тот или иной голкипер в нужный момент совершить сэйв и сохранить команду на Мундиале. Есть три вратаря, которые лучше Харта, — сказал Саттон в интервью BBC.
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