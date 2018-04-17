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«Краснодар» обратился в РФПЛ, чтобы инициировать обращение в ККК по Смолову
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«Краснодар» обратился в РФПЛ, чтобы инициировать обращение в ККК по Смолову 

Чемпионат.com 2 часа назад
Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, что «Краснодар» обратился в лице с просьбой инициировать обращение в ККК по поводу жёлтой карточки нападающему Фёдору Смолову за симуляцию, которую он получил в домашнем матче 26-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (3:0).
«ФК «Краснодар» обратился в РФПЛ с просьбой инициировать обращение в контрольно-квалификационный комитет по вопросу Смолова. Мы отправили письмо в ККК, где заседание состоялось. Этот вопрос рассматривался. Будогосский и арбитр признал ошибку. Окончательно решение выносит КДК. В возможном изменении регламента участие принимают и РФПЛ, и РФС. Поскольку вопрос резонансный, он будет обсуждаться», — передаёт слова Пышкина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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