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«Депортиво» — «Севилья». Прогноз Александра Вишневского
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«Депортиво» — «Севилья». Прогноз Александра Вишневского 

SovSport.Ru 2 часа назад
Фото: SovSport.Ru
Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч 33-го тура испанской примеры «Депортиво» — «Севилья». Он полагает, что хозяев будут ближе к победе.
«Депортиво» не выигрывал на протяжении пятнадцати туров подряд, но стоило одержать первую победу, как за ней сразу же последовала и вторая. С одинаковым счетом 3:2 команда Кларенса Зеедорфа выиграла сначала у «Малаги» дома, а затем — и это уже был настоящий сюрприз — у «Атлетика» в Бильбао. Появилась надежда, что на финише чемпионата все-таки будет какая-либо борьба за сохранение мест в Примере. Если «Малага» и «Лас-Пальмас» безнадежны — что по игре, что по количеству очков, то «Депортиво» сократил до пяти очков отставание от «Леванте», идущего на спасительном семнадцатом месте. И хоть дальше у «Депора» будет сложный календарь, но прямо сейчас команда из Ла-Коруньи может запросто побороться и за третью победу подряд.
«Депортиво» посчастливилось принимать дома «Севилью» прямо перед кубковым финалом против «Барселоны». Поэтому для «Севильи» эта игра вторична. «Севилья» в последнее время в чемпионате вообще часто играет с недостаточной мотивацией, особенно в гостевых матчах и особенно сразу после или сразу перед более важными играми в других турнирах — раньше это была Лига чемпионов, теперь это будет кубковый финал. «Севилья» даже скатилась на седьмое место в чемпионате.
При этом у «Севильи» не сыграет в Ла-Корунье из-за перебора желтых карточек Бен Йеддер, участие Муриэля под вопросом по медицинским причинам, а Сандро не сыграет точно. То есть сразу все форварда выбыли из строя, есть потери и в других линиях, неизбежна ротация состава, чтобы лидеры отдохнули перед матчем с «Барселоной». В такой ситуации я рискну поставить на «Депортиво» с форой «ноль». «Депору» очки нужны позарез, а у «Севильи» интерес к чемпионату вернется только в том случае, если команда проиграет финал Кубка и будет вынуждена побороться за место в Лиге Европы с «Жироной» и «Сельтой».
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